إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الأهلي يبحث عن الصدارة وصراع قوي في المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا

بعثة الجيش الملكي
بعثة الجيش الملكي
عبدالحكيم أبو علم

تسود حالة من الترقب الشديد قبل ساعات من الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا التي ستقام مساء بعد غد الأحد.

ويستضيف الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي، في مواجهة عربية خالصة، بينما يلتقي يانج أفريكانز التنزاني مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعد غد الأحد.

وبعدما حسم الأهلي صعوده لمرحلة خروج المغلوب، في ظل تربعه على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فإن الصراع أصبح قاصرا على الجيش الملكي ويانج أفريكانز على التأهل للدور المقبل.

ويتواجد الجيش الملكي في المركز الثاني بثماني نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على يانج أفريكانز، صاحب المركز الثالث، في حين ودع شبيبة القبائل، الذي يتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط، المسابقة مبكرا منذ الجولة الماضية.

وستكون نقطة التعادل كافية للأهلي من أجل البقاء في صدارة المجموعة، وللجيش الملكي من أجل الصعود للدور المقبل، دون انتظار نتيجة لقاء يانج أفريكانز وشبيبة القبائل، ورغم ذلك، فإن الفريقين سيحاولان بالتأكيد حصد النقاط الثلاث.

وفي حال خسارة الجيش الملكي وفوز يانج أفريكانز سوف يتساوى الفريقان المغربي والتنزاني في رصيد 8 نقاط، ليحتكما إلى فارق أهداف كل منهما في مشواره بالبطولة، وذلك بعد تساويهما في فارق المواجهات المباشرة، عقب فوز كل ناد على الآخر 1 / صفر بملعبه على الآخر.

وأحرز الجيش الملكي، المتوج باللقب عام 1985، ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه هدفين في مسيرته بالمسابقة، في حين سجل لاعبو يانج أفريكانز هدفين، في حين منيت شباكه بأربعة أهداف.

النادي الأهلي دوري ابطال دوري ابطال افريقيا الجيش الملكي كرة قدم

