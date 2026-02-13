قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم

واين روني
واين روني
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ميسي أو رونالدو؟ 
واين روني: أتلقى هذا السؤال طوال الوقت، وجماهير رونالدو تنزعج من إجابتي أحيانًا. والسبب الذي يجعلني أقول ميسي هو أنه من ناحية المتعة لو أردت مشاهدة مباراة، فسأختار مشاهدة ميسي".

واضاف واين :"طبعًا الآن كلاهما تقدّم في العمر قليلًا، لكن في فترته الذهبية كان ميسي، بالنسبة لي، أفضل لاعب رأيته في حياتي لهذا أقول ميسي.".

لم يعد تأثير ليونيل ميسي في الملاعب يقاس بالأهداف والتمريرات الحاسمة فقط بل بالأرقام الاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة كرة القدم في أي مكان يحط فيه الرحال وهذا ما حدث حرفياً مع إنتر ميامي الذي تحول خلال عامين ونصف فقط من نادٍ حديث العهد بالبطولات إلى العلامة التجارية الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

تقرير حديث صادر عن منصة «سبورتيكو» ونقلته شبكة «إس بي إن» الإنجليزية كشف أن إنتر ميامي بات للمرة الأولى النادي الأعلى تقييماً في المسابقة بقيمة بلغت 1.45 مليار دولار متفوقاً بفارق ضئيل على لوس أنجلوس إف سي الذي بلغت قيمته 1.4 مليار دولار وقفزة تعكس ليس فقط نجاحاً رياضياً بل طفرة اقتصادية مدروسة ارتبطت بشكل مباشر بوصول الأسطورة الأرجنتينية إلى فلوريدا.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق مانشستر يونايتد ميسي ليونيل ميسي

