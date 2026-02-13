ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ميسي أو رونالدو؟

واين روني: أتلقى هذا السؤال طوال الوقت، وجماهير رونالدو تنزعج من إجابتي أحيانًا. والسبب الذي يجعلني أقول ميسي هو أنه من ناحية المتعة لو أردت مشاهدة مباراة، فسأختار مشاهدة ميسي".

واضاف واين :"طبعًا الآن كلاهما تقدّم في العمر قليلًا، لكن في فترته الذهبية كان ميسي، بالنسبة لي، أفضل لاعب رأيته في حياتي لهذا أقول ميسي.".

لم يعد تأثير ليونيل ميسي في الملاعب يقاس بالأهداف والتمريرات الحاسمة فقط بل بالأرقام الاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة كرة القدم في أي مكان يحط فيه الرحال وهذا ما حدث حرفياً مع إنتر ميامي الذي تحول خلال عامين ونصف فقط من نادٍ حديث العهد بالبطولات إلى العلامة التجارية الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

تقرير حديث صادر عن منصة «سبورتيكو» ونقلته شبكة «إس بي إن» الإنجليزية كشف أن إنتر ميامي بات للمرة الأولى النادي الأعلى تقييماً في المسابقة بقيمة بلغت 1.45 مليار دولار متفوقاً بفارق ضئيل على لوس أنجلوس إف سي الذي بلغت قيمته 1.4 مليار دولار وقفزة تعكس ليس فقط نجاحاً رياضياً بل طفرة اقتصادية مدروسة ارتبطت بشكل مباشر بوصول الأسطورة الأرجنتينية إلى فلوريدا.