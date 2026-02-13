دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات

علَّق فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن رغبته في التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، دون الموافقة على “صفقات سيئة” أو “إجبار المواطنين على التصويت”، إن هناك معادلة دستورية واضحة تحكم هذا الملف؛ إذ أن الدستور الأوكراني ينظم مسألة الاستفتاءات المتعلقة بأي تنازلات عن أراضٍ أوكرانية، ما يجعل تنفيذ مثل هذه الخطوات أمرًا معقدًا في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح شوماكوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي بسنت أكرم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إجراء استفتاءات أو انتخابات رئاسية وبرلمانية في زمن الحرب؛ يطرح إشكاليات قانونية وأمنية كبيرة، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية الأوكرانية هي الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.

وأشار إلى أن بعض التصريحات ذات الطابع الشعبي قد تكون موجهة لأغراض سياسية، أو للرد على مواقف خارجية، من بينها مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني، أن الحديث الروسي عن عدم شرعية زيلينسكي؛ يتناقض مع الواقع الدستوري في أوكرانيا، معتبرًا أن من اللافت صدور مثل هذه التصريحات من موسكو، في إشارة إلى مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أن شرعية المؤسسات الأوكرانية تستند إلى الدستور والقانون الداخلي، وليس إلى التقييمات أو التصريحات الخارجية.