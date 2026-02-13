سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 13-2-2026.. استقرار محدود

ثبتت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-2-2026 داخل السوق الرسمية.

العملات الأجنبية مستقرة

وشهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه بعد تراجعًا مسجل أمس بقيمة 13 قرشًا في المتوسط.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع.

اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.57 جنيه للشراء و 55.73 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 63.81 جنيه للشراء و 64.01 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.47 جنيه للشراء و 34.59 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

سجلس سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.43 جنيه للشراء و 7.46 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.93 جنيه للشراء و 4.95 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي مقابل الجنيه 4.93 جنيه للشراء و4.95 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 60.97 جنيه للشراء و 61.16 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 33.34 جنيه للشراء و 33.44 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.49 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.77 جنيه للشراء و 6.79 جنيه للبيع.