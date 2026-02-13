قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 13-2-2026.. استقرار محدود

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

ثبتت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-2-2026 داخل السوق الرسمية.

العملات الأجنبية مستقرة

وشهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه بعد تراجعًا مسجل أمس بقيمة 13 قرشًا في المتوسط.

روجوا عملات أجنبية ومحلية مقلدة.. قرار عاجل من المحكمة ضد 3 متهمين

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع.

اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.57 جنيه للشراء و 55.73 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو  63.81 جنيه للشراء و 64.01 جنيه للبيع.

عملات أجنبية

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.47 جنيه للشراء و 34.59 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

سجلس سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.43 جنيه للشراء و 7.46 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.93 جنيه للشراء و 4.95 جنيه للبيع

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي مقابل الجنيه 4.93 جنيه للشراء و4.95 جنيه للبيع

الفرنك السويسري 

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 60.97 جنيه للشراء و 61.16 جنيه للبيع.

عملات أجنبية

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 33.34 جنيه للشراء و 33.44 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.49 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.77 جنيه للشراء و 6.79 جنيه للبيع.

