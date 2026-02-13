قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع 13 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026

محمد يحيي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا أسبوعيًا داخل البنوك المصرية وذلك مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-2-2026.

الدولار يهوى

فقد سعر الدولار نحو 13 قرشا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي ليستكمل بذلك انخفاضه على مدار أسبوعين متتاليين بقيمة تبلغ 31 قرشاً على الأقل.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و46.8 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

سجل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع في بنكي " التنمية الصناعية والقاهرة الحكومي، العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك حوالي 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، نكست، المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و46,9 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، العربي الافريقي الدولي،مصرف أبوظبي الاسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع في بنوك "سايب، المصري الخليجي".

