هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة

أسعار الدولار
أسعار الدولار
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات، ميدبنك) ليسجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع. 

 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية نحو  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(العربي الإفريقي،  التنمية الصناعية، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي) نحو 46.80 جنيه للشراء و 46.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصرف العربي، الإسكندرية، القاهرة، فيصل الإسلامي) لنحو 46.78 جنيه للشراء و 46.87 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  بيت التمويل الكويتي  إلى  46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي  نحو  46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، البركة، قناة السويس، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول إلي 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول نحو  46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 46.76 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

46.84 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الجمعة

46.80 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار  في مصر اليوم الجمعة 

46.83 جنيه

