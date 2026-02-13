13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة

أفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أعضاء البرلمان خلال إحاطة مغلقة بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يهيئ بقوة ابنته المراهقة لتكون خلفه في الحكم، في خطوة قد تمهد لامتداد حكم الأسرة إلى جيل رابع.

النائب كرر تقرير الاستخبارات الذي يشير إلى أن الابنة، التي يعتقد أن اسمها كيم جو-آي وتقدر أعمارها بنحو 13 عامًا، أصبحت في مرحلة القرب من التعيين رسميًا كقائدة مستقبلية، وذكرت الوكالة أنها تراقب ما إذا كانت ستظهر مع والدها أمام آلاف المندوبين خلال مؤتمر حزب العمال الكوري القادم، أكبر تجمع سياسي في البلاد يعقد مرة كل خمس سنوات.

ظهور بارز في المناسبات الرسمية يعزز التوقعات

ابنة كيم ظهرت في السنوات الماضية في عدة مناسبات بارزة، من بينها: أول حضور علني لها في اختبار صاروخي بعيد المدى في نوفمبر 2022، حضورها فعاليات عسكرية واستعراضات، وزيارة مع والدها إلى بيجينغ في سبتمبر 2025، في أول رحلة خارجية لها مع الزعيم، مما عزز التكهنات بتعزيز دورها السياسي.

هذا الظهور المتكرر، مع والدها في أحداث عالية المستوى أثارت تقييمات استخباراتية جديدة بأن كيم جونغ أون قد اتجه نحو ترسيخ مكانتها كخليفة رسمي.

تحول في التقييم الاستخباراتي

قبل هذا التطور، كانت التقييمات تشير إلى أن الابنة تخضع لـ “تدريب” أو وضعية احتمالية غير مؤكدة، لكن التقدير الأخير يشير إلى أنها دخلت مرحلة «التعيين الوشيك» للمنصب، وهو تغيير لغوي مهم بحسب محللين.

كوريا الشمالية تسطر تاريخًا طويلًا في توريث السلطة داخل عائلة كيم منذ تأسيسها عام 1948؛ حيث حكمها مؤسسها كيم إل-سونغ ثم ابنه كيم جونج-إيل، قبل أن يتولى كيم جونج-أون السلطة في 2011 بعد وفاة والده.

استمرار هذا النمط بتوريث القيادة إلى الابنة يمثل تحوّلًا غير معتاد في نظام سياسي رجعي بطبيعته، خاصة في بلد له تاريخ طويل من الزعامة الذكورية.