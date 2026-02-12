برلماني: خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي

قال النائب يوسف الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يمثل خطوة جريئة وإيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن خفض سعر الإيداع إلى 19% والإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، سيعمل على تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين وفتح المجال أمام توسعات جديدة، ما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب.

انخفاض معدلات التضخم

وأشار إلى أن القرار يأتي في وقت حاسم مع انخفاض معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتعافي الجنيه المصري، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي القدرة على اتخاذ خطوات نقدية مرنة لدعم الاقتصاد دون المساس بالاستقرار المالي.

وأضاف الشرقاوي أن خفض أسعار الفائدة لا يقتصر أثره على القطاع الخاص فقط، بل يساعد الحكومة على تقليل أعباء خدمة الدين، ما يتيح تخصيص موارد أكبر للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وختم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وضمان وصول آثار القرار بشكل مباشر للمواطنين.