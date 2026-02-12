قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي

البنك المركزي
البنك المركزي
حسن رضوان

قال النائب يوسف الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يمثل خطوة جريئة وإيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن خفض سعر الإيداع إلى 19% والإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، سيعمل على تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين وفتح المجال أمام توسعات جديدة، ما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب.

انخفاض معدلات التضخم

وأشار إلى أن القرار يأتي في وقت حاسم مع انخفاض معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتعافي الجنيه المصري، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي القدرة على اتخاذ خطوات نقدية مرنة لدعم الاقتصاد دون المساس بالاستقرار المالي.

وأضاف الشرقاوي أن خفض أسعار الفائدة لا يقتصر أثره على القطاع الخاص فقط، بل يساعد الحكومة على تقليل أعباء خدمة الدين، ما يتيح تخصيص موارد أكبر للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وختم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وضمان وصول آثار القرار بشكل مباشر للمواطنين.

البنك المركزي تحفيز النشاط الاقتصادي تشجيع الاستثمار المحلي الأجنبي خفض سعر الإيداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية

«البيئة» تبدأ خطوات تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة لمنتجات الاتصالات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو

الدكتور محمد كمال

خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد