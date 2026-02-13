تلقى فريق برشلونة، بقيادة المدير الفني هانز فليك، هزيمة قاسية أمام أتلتيكو مدريد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026.

وحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأخير، حيث انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون مقابل، ليضعوا قدمًا في المباراة النهائية قبل مواجهة الإياب.

وجاءت أهداف أتلتيكو مدريد جميعها خلال الشوط الأول، إذ افتتح التسجيل بهدف عكسي سجله حارس برشلونة خوان جارسيا بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز أنطوان جريزمان التقدم بالهدف الثاني.

وواصل الفريق المدريدي تفوقه عبر أديمولا لوكمان الذي أحرز الهدف الثالث، ثم اختتم جوليان ألفاريز الرباعية، في شوط أول شهد تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب من الدور ذاته، حيث يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" الشهر المقبل.

وتقام مواجهة الإياب مساء الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل، في لقاء سيحاول خلاله برشلونة تعويض خسارته الثقيلة والعودة في النتيجة من أجل التأهل إلى نهائي البطولة.