يعشق الأهلي.. ولكن| شوبير يحسم الجدل بشأن تجديد عقد مصطفى مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر» على قناة النهار، عن كواليس ملف تجديد عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيتحدث في الأمر لأول وآخر مرة.



وأوضح شوبير أنه ليس طرفًا في أي مفاوضات تخص نجله، مشددًا على أنه منذ بداية مسيرته مع الأهلي أقسم ألا يتدخل في مشواره، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم حتى بتفاصيل انضمامه في البداية.



وأشار إلى أن مصطفى اجتهد وتعرّض لانتقادات وحملات، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، قبل أن يحصل على فرصته تدريجيًا ويكسب ثقة الجماهير، مؤكدًا أنه أصبح يمتلك شعبية كبيرة ويُعد حارسًا مميزًا.



وأضاف أن عقد مصطفى تم تمديده في وقت سابق خلال فترة خالد بيبو وأمير توفيق، وكان من أقل اللاعبين أجرًا في الفريق، ولم يصل راتبه في أي وقت إلى 5 ملايين جنيه كما تردد، ورغم ذلك كان سعيدًا للغاية بسبب حبه الكبير للأهلي.



وتابع أن ملف التجديد توقف أكثر من مرة، ثم أُغلق، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية بشأن التمديد، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وكشف شوبير أن مصطفى تلقى 3 عروض، من بينها عرض رسمي من نادي الخلود السعودي قبل بداية الموسم، إلى جانب عرضين آخرين، أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكانت هناك استفسارات عن طلبات الأهلي، لكن الرد في كل مرة كان واضحًا: اللاعب غير معروض للبيع.



كما أشار إلى أن وكيل اللاعب الإسباني حضر وتحدث مع محمد يوسف للاستفسار مبدئيًا عن موقف النادي، إلا أن الأهلي أكد تمسكه بالحارس.



وأكد شوبير أنه لم تحدث أي “ترضيات” للاعب خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أنه لا يؤمن بمثل هذه الأمور من الأساس.



واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن مصطفى شوبير “أهلاوي ابن أهلاوي” وينتمي لأسرة تعشق النادي وتدين له بالفضل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن من حق أي لاعب التفكير في مستقبله، متمنيًا أن تكون هذه آخر مرة يتحدث فيها عن هذا الملف، وأن يتم ترك اللاعب يركز في مشواره داخل الملعب.