أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي إلى ربع النهائي

احتفى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا أمس، السبت.

ونشر شوبير صورا من المباراة عبر حسابه الشخصي على “إكس”، وعلق قائلا: “إلى الطريق القادم”.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

يذكر أن النادي الأهلي تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء أمس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة، يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.