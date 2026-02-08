قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
حوادث

تأجيل استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه لـ 17 فبراير

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية،  تأجيل استئناف محاكمة المتهم بإنهاء مالك مقهى في القضية المعروفة إعلاميا بـ قهوة أسوان على حكم إعدامه لـ 17 فبراير .

وقال دفاع المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان، إنه هناك إخلال جسيم بحق الدفاع عن المتهم وطلب رد هيئة المحكمة.

 وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة  المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أودعت حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

 وجاء في حيثيات الحكم، أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات نشب بينه وبين المتهم والذي يدعي ناصر ص صاحب محل جنة الفواكه للعصائر بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة علي المكان للانتفاع به، كما أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة علي تاريخ الواقعة تعدي كل منهما على الآخر وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصفي له.


 وتابعت ، أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول استشاط غيظا ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.

وكشفت عن أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلي مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتي استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة ولم ينصاع إلي صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدي إلي توقف عضلة القلب والوفاة.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة محاكمة المتهم بإنهاء مالك مقهى قهوة أسوان

