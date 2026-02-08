ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام القلعة الحمراء

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام القلعة الحمراء.

الأهلي

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "رغم أن الأهلي يتفوق على الزمالك بفارق شاسع بالأرقام في جميع الأمور والقيمة التسويقية وشراء اللاعبين، ورغم أن الأهلي يمتلك الهدوء والاستقرار والفلوس والزمالك يعاني المشاكل والأزمات.. رغم كل ذلك بالأرقام الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء في الدوري ويتفوق عليه في كأس مصر وحتى في كأس الرابطة!!!".

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء أمس، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة، يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.