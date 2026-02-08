رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، مشددًا على أن ضمان عدالة هذه الإجراءات هو الأساس الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل ونزيه.

فعاليات مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، والذي يُعقد بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية من مختلف الدول، لمناقشة القضايا الدستورية وتعزيز التعاون القضائي.

مناقشات حول استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون

ويشهد المؤتمر جلسات مكثفة تتناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها استقلال القضاء، ودور المحاكم الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون في الدول المختلفة.