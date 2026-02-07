بولس فهمي: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية يضم نخبة من أبرز القضاة على مستوى القارة

أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه يتوجه بالشكر والإعزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته لهذا الحدث القضائي المهم، مؤكدًا أن الاجتماع يضم نخبة من أبرز القضاة على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هذا التجمع القضائي يعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية الدستورية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز دور العدالة الدستورية وترسيخ سيادة القانون داخل دول القارة.