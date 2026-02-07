تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب

قررت محكمة النقض اليوم السبت مد أجل الحكم في الطعن المقدم ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستجواب جميع أطراف الطعن.

ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، وقدّمه المحامي نزيه الحكيم نيابة عن مرشحين سابقين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين، ويطالب بطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية وبطلان الانتخابات.

وأشار الطعن إلى أن العديد من الدوائر في المرحلة الأولى بغرب الدلتا أُلغيت بقرارات من الهيئة الوطنية والمحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يحق لها تطبيق نسبة البطلان النسبي في حالة وجود عوار جوهري.

وحددت المحكمة 7 فبراير موعدًا للجلسة التالية للنظر في الطعن.