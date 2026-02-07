رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة، منوها بأن ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم، أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال المخاطر.

وشدد على أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة في الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما ومساندة كبيرة للشركات الناشئة.

ولفت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة تم وضعه في عملية تشاركية تتسم بالشفافية، معلنا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.