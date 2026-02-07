وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم “السبت”، السفير مايكل عمران كانو المندوب الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ورئيس لجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالدور المحوري الذي تضطلع به سيراليون في رئاستها للجنة العشرة الأفريقية للدفاع عن الموقف الأفريقي المنصوص عليه فى توافق "ازولويني" واعلان "سرت" والترويج له خلال المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

أكد وزير الخارجية أن إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، مشددا على أهمية السعي إلى الإصلاح الشامل والمتكامل لمجلس الأمن دون أي تجزئة لعناصر توافق "أوزوليني" وإعلان "سرت" باعتبارهما الإطار الحاكم للموقف الأفريقي.

وأكد الوزير على عدالة القضية الأفريقية وأحقية القارة في الحصول على مقعدين دائمين بكافة الامتيازات والصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" اضافة لخمسة مقاعد غير دائمة العضوية فى مجلس أمن جديد موسع يعكس حجم وتأثير القارة الأفريقية علي الساحة الدولية.