وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، مساء أمس في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير العماني أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على مجريات المفاوضات التي تمت في عمان بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب “عبد العاطي” عن تقديره للدور المهم والبناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الملف الحيوي واستضافتها للمفاوضات، مؤكدا ان مصر ستواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد واحتواء حدة التوتر فى المنطقة.



من جانبه، ثمن الوزير البوسعيدي الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التى اجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة والتى ساهمت فى تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية المصرية الرامية لنزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال أن مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية الي خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.

في سياق متصل، تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا من رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم "السبت"، حيث تناول الاتصال التطورات المتعلقة بالملف النووي الايراني.

وأكد “عبد العاطي” في هذا الصدد استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أهمية مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية.

كما شدد وزير الخارجية على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم التوصل الي تسويات تعزز من منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.