دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

اختارت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» المتسابق الفائز بين الخمسة الصغار خلال الحلقة الخامسة والعشرين، عبر طريقة تصويت خاصة، حيث كتب كل محكم اسم المتسابق المفضل لديه على كارت منفصل؛ ثم قام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بجمع الكروت وإعلان النتيجة لمعرفة من يستحق جائزة «الغصن الذهبي».

وأعلنت اللجنة فوز المتسابق الصغير عمر علي عوض بجائزة «الغصن الذهبي» التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، بعد حصوله على 5 أصوات من أصل 6، بينما حصل المتسابق محمد القلاجي على صوت واحد فقط، وذلك خلال الحلقة الاستثنائية من البرنامج.

من هو عمر علي عوض؟

القارئ عمر علي، من مواليد مدينة نصر، ويدرس في الصف الرابع الابتدائي بمنطقة القاهرة الأزهرية كما أن صوته وتلاوته تشبه إلى حد كبير، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لذلك لقب بـ"عبد الباسط الصغير".

كما شارك فى مناسبات مختلفة منها فعاليات احتفالية الأزهر الشريف، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأيضا فعاليات الاجتماع الـ16 لمجلس حكماء المسلمين الذي عقد في دولة البحرين.

وكشف المتسابق عمر علي عوض، سرًا صغيرًا من طقوسه قبل التلاوة: "قبل التلاوة بشرب مياه دافئة وبجهز مع والدي ووالدتي".

كما يتفوق عمر علي في المرحلة الدراسية ومع ذلك يمارس الرياضة وخاصة رياضة السباحة.

ينتشر عمر علي، بشكل كبير على منصات التواصل الإجتماعي بصفحاته الخاصة والتي يصل عدد متابعيه على فيس بوك أكثر من 5 ملايين متابع، وقناته على يوتيوب التي يتجاوز عدد المشتركين فيها 200 ألف مشترك.