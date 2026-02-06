دويتو روحاني يجمع مصطفى عاطف وعمر علي في دولة التلاوة

قدّم المنشد الديني مصطفى عاطف دويتو مميز لابتهال «يا أيها المختار من خير الورى»، بمشاركة القارئ المتسابق الصغير عمر علي، من تراث الشيخ طه الفشني، وذلك خلال الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج دولة التلاوة.

أجواء روحانية خاصة

وجاء الأداء، في أجواء روحانية خاصة، نالا على أثرها إشادة واسعة من لجنة التحكيم، حيث أثنت على الانسجام بين الصوتين وجمال الأداء.

وكان المنشد الديني مصطفى عاطف، قد افتتح الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج دولة التلاوة بأنشودة روحانية مؤثرةقد افتتح حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة

ويشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، الداعية الإسلامي مصطفى حسني.