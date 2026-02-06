قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
وزير الأوقاف لعمر علي: موهبة نادرة ونجم يبشّر بمستقبل دولة التلاوة

عمر علي
عمر علي
محمد البدوي

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمات مؤثرة ومليئة بالتقدير إلى المتسابق الصغير عمر علي عوض، مؤكدًا أن المسابقة أُقيمت من أجل الأطفال الموهوبين أمثاله، وأنهم الهدف الحقيقي لها. 

 خدمة أبناء مصر

وأوضح أن وزارة الأوقاف، إلى جانب مؤسسات الدولة كافة، تضع خدمة أبناء مصر، وخاصة الجيل القادم، على رأس أولوياتها، باعتبارهم أمل المستقبل ونماذج مضيئة تبعث على التفاؤل.

موهبة الطفل عمر علي

وأعرب وزير الأوقاف عن إعجابه الشديد بموهبة الطفل عمر علي، مشيرًا إلى أنه يمتلك خامة صوتية نادرة وصفها بـ«الجوهرة»، مؤكدًا أن ما يتمتع به من صفاء وتميّز في الصوت يُعد أساسًا قويًا للإبداع والنجاح.

المستوى الذي قدّمه القارئ

وأوضح الأزهري أن صِغر سن المتسابق لا يُمثل عائقًا أمام التألق، لافتًا إلى أن الأخطاء الفنية البسيطة في قواعد التجويد يمكن علاجها بسهولة من خلال التدريب والتعليم، بينما تبقى الموهبة الفطرية هي الركيزة الأهم؛ كما عبّر عن فخره وسعادته بالمستوى الذي قدّمه القارئ الصغير، واصفًا الأطفال المشاركين بأنهم «أبناؤه وأحباؤه».

واختتم وزير الأوقاف حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تتشرف باكتشاف هذه المواهب وتقديمها كقيمة مضافة وهدية مميزة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، واصفًا عمر علي بأنه «نجم ساطع» وموهبة واعدة تحمل الكثير من الأمل للمستقبل.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف عمر علي الطفل عمر علي

