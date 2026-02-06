خلال تحقيقات النيابة.. متهم ينكر حيازة المخدرات والسلاح في بمدينة نصر

أنكر أحد المتهمين في واقعة ضبط مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدًا عدم حيازته أو إحرازه لأي مواد مخدرة أو أسلحة بيضاء.

وخلال تحقيقات النيابة؛ واجهت المتهم، باتهامه بحيازة مادة بنية داكنة اللون يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش، وكذلك مادة صفراء اللون يشتبه في كونها مخدر “البودر” بقصد الاتجار، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني، إلا أنه أجاب على جميع الأسئلة، بقوله: «ما حصلش».

وأوضح المتهم أن سبب تواجده في قسم شرطة مدينة نصر ثالث وقت الواقعة؛ يرجع إلى تنفيذه إجراء المتابعة الدورية المفروضة عليه على ذمة قضية مشاجرة تعود لعام 2021، مؤكدًا أنه توجه إلى القسم في الموعد المحدد من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وأضاف أنه قام بتسليم متعلقاته الشخصية، والتي شملت هاتفًا محمولًا ومبلغًا ماليًا ومفاتيح شقته، لأحد أفراد الشرطة؛ لتسجيله في دفتر المتابعة، نافياً أن يكون قد تم ضبطه في الشارع أو ضبط أي مواد مخدرة بحوزته.

وأكد أنه كان متواجدًا بمفرده، ولم يكن برفقة أي أشخاص آخرين.

وأشار المتهم إلى أنه لا توجد أي خلافات أو عداوة بينه وبين القائمين على ضبطه، مؤكدًا تمسكه بإنكاره الكامل للواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزة 3 متهمين، 28 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا، تحتوي على مادة صفراء اللون يُشتبه في كونها مخدر “البودر”، بالإضافة إلى 4 قطع بنية داكنة اللون يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش، فضلًا عن مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، وهاتفين محمولين أحدهما ماركة “أوبو” والآخر “سامسونج”.

وتم تحريز المضبوطات في أحراز مستقلة، والتحفظ عليها وعلى المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبعد صدور قرار إخلاء سبيل الـ 3 متهمين بكفالة 2000 جنيه؛ ألغت غرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، القرار.

وكانت النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، نجحت في ضبط 3 أشخاص في أثناء تواجدهم بأحد الشوارع بعزبة الهجانة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ بقصد الاتجار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مرور قوة أمنية بالشارع الجديد في منطقة عزبة الهجانة، حيث اشتبهت في 3 أشخاص يجلسون في مكان مستتر خلف أحد العقارات السكنية، وبفحصهم عثر بحوزتهم على عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة، تحتوي على مادة صفراء اللون يشتبه في كونها مخدر “بودر”، بالإضافة إلى قطع بنية داكنة يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش.

وقال أحمد سباق، محامي أحمد المتهمين، إن النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل المتهمين، حيث قررت غرفة المشورة إلغاء قرار إخلاء السبيل، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كما أسفر الضبط عن العثور على هواتف محمولة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات الاتجار، وضبط سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بحوزة أحد المتهمين.

