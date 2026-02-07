ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية.

فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يتعلق بفرض عقوبات ثانوية على إيران.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت عدد من المسئولين متورطين في حملة القمع التي يشنها الأمن ضد المحتجين في طهران وعدد من المدن الأخرى.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وقالت الخزانة الأمريكية "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين مسؤولين عن حملة القمع الوحشية الأخيرة التي استهدفت شعبهم".

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه "بينما يحتج الشعب الإيراني على 47 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية، يواصل النظام تفضيل تمويل الميليشيات الإرهابية في الخارج وبرامجه التسليحية الضخمة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيرانيين".

ارتفاع التضخم في إيران

وأوضح البيان أن "الشعب الإيراني يعاني من ارتفاع التضخم، وانهيار البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء، نتيجة تبديد النظام لثرواتهم على أنشطته الخبيثة".