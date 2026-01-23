عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، فرض عقوبات ضد إيران، بسبب حملة القمع التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.

عقوبات أمريكية ضد إيران

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، سفن الأسطول السري والوسطاء الداعمين لصادرات النفط الإيرانية.

وقال بيان الخزانة الأمريكية، إنه في خضم حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، وقطعه التام للإنترنت للتستر على انتهاكاته بحق الشعب الإيراني، يُصعّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الضغط على الأسطول السري للنظام.

وأضاف البيان "يستهدف المكتب تسع سفن تابعة لهذا الأسطول، بالإضافة إلى مالكيها أو شركات إدارتها، والتي نقلت مجتمعةً نفطًا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية، وهذه الإيرادات، التي هي حقٌ للشعب الإيراني، تُحوّل بدلاً من ذلك لتمويل وكلائه الإرهابيين الإقليميين، وبرامج الأسلحة، والأجهزة الأمنية، بدلاً من الخدمات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني بشجاعة".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "ينغمس النظام الإيراني في طقوس تدمير ذاتي اقتصادي، وهي عملية تسارعت وتيرتها بفعل حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس ترامب".

وأضاف "لقد تسبب قرار طهران بدعم الإرهابيين على حساب شعبها في انهيار العملة الإيرانية وتدهور الأوضاع المعيشية فيها. تستهدف عقوبات اليوم عنصراً بالغ الأهمية في كيفية تمويل إيران للأموال المستخدمة في قمع شعبها. وكما سبق بيانه، ستواصل وزارة الخزانة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهداً تحويلها إلى بنوك خارج إيران."