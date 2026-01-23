قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف ينعى مفتي الشافعية الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
أخبار العالم

عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل

عقوبات أمريكية ضد إيران
عقوبات أمريكية ضد إيران
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، فرض عقوبات ضد إيران، بسبب حملة القمع التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.

عقوبات أمريكية ضد إيران

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، سفن الأسطول السري والوسطاء الداعمين لصادرات النفط الإيرانية.

وقال بيان الخزانة الأمريكية، إنه في خضم حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، وقطعه التام للإنترنت للتستر على انتهاكاته بحق الشعب الإيراني، يُصعّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الضغط على الأسطول السري للنظام. 

وأضاف البيان "يستهدف المكتب تسع سفن تابعة لهذا الأسطول، بالإضافة إلى مالكيها أو شركات إدارتها، والتي نقلت مجتمعةً نفطًا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية، وهذه الإيرادات، التي هي حقٌ للشعب الإيراني، تُحوّل بدلاً من ذلك لتمويل وكلائه الإرهابيين الإقليميين، وبرامج الأسلحة، والأجهزة الأمنية، بدلاً من الخدمات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني بشجاعة".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "ينغمس النظام الإيراني في طقوس تدمير ذاتي اقتصادي، وهي عملية تسارعت وتيرتها بفعل حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس ترامب".

وأضاف "لقد تسبب قرار طهران بدعم الإرهابيين على حساب شعبها في انهيار العملة الإيرانية وتدهور الأوضاع المعيشية فيها. تستهدف عقوبات اليوم عنصراً بالغ الأهمية في كيفية تمويل إيران للأموال المستخدمة في قمع شعبها. وكما سبق بيانه، ستواصل وزارة الخزانة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهداً تحويلها إلى بنوك خارج إيران."

عقوبات أمريكية ضد إيران أسطول الظل وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول الأجنبية سفن الأسطول السري صادرات النفط الإيرانية

