موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران ..القبض على 5 من القادة والقوى المركزية لأعمال الشغب بمدينة ري

محمود نوفل

نجحت قوات حرس الثورة بإيران في إلقاء القبض على 5 من القادة والقوى المركزية لأعمال الشغب في مدينة ري جنوب العاصمة طهران.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في وقت لاحق من اليوم إلقاء القبض على 16 من مثيري الشغب المتورطين في الأحداث الإرهابية الأخيرة في محافظة طهران.

واشارت الوزارة الإيرانية إلى ضبط أكثر من 40 قطعة سلاح أبيض بحوزتهم إضافة إلى كميات من الذخيرة الحربية وملابس لقوات الأمن الداخلي وقوات التعبئة.


يأتي ذلك في خضم ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الخميس–الجمعة، أن قوة عسكرية أمريكية “هائلة” تتحرك في اتجاه إيران، مؤكدًا أن واشنطن تراقب طهران “عن كثب”، في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين البلدين على خلفية الملف النووي الإيراني والاضطرابات الداخلية في إيران.

وذكر  ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ “قريبًا جدًا”، في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا واقتصاديًا متوازيًا مع التحركات العسكرية الجارية.

تحركات عسكرية أمريكية واسعة


وقبل تصريحات ترامب، كشف مسؤولان أمريكيان، الخميس، أن مجموعة ضاربة لحاملة طائرات أمريكية، إلى جانب معدات عسكرية أخرى، ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي أمله في تجنب عمل عسكري جديد ضد إيران.

وبدأت السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن”، وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة، التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب حملة قمع واسعة للاحتجاجات داخل إيران خلال الأشهر الأخيرة.

