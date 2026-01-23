عراقجي: دعوة زيلينسكي إلى عدوان أمريكي ضد إيران غير قانونية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن دعوة زيلينسكي إلى عدوان أمريكي غير قانوني ضد إيران تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.



وأوضح أننا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج للتوسل إلى الأجانب طلبا للمساعدة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران، وإنه يراقب الوضع في البلاد "عن كثب".

وأوضح الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه هدد إيران بضربة أمريكية إذا أجرت إعدامات، وأنها ألغت إعدامات، مضيفًا: "لدينا قوة عسكرية هائلة تمضي نحو إيران".

كما أعلن الرئيس الأمريكي، أن الرسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا، وفقًا لرويترز.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب: "أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان التوصل لاتفاق، إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام، بشأن الاجتماع الثلاثي مع أوكرانيا وروسيا أضاف: أي لقاء بيننا أمر جيد.

أما عن الوضع في جرينلاند، فقال ترامب: "سنعمل مع حلف الناتو بشأن الأمن في جرينلاند، وأن الاتفاق بشأن جرينلاند سيكون بالتنسيق مع الناتو بشكل جزئي".