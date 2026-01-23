طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، على دعوة فولوديمير زيلينسكي لضرب إيران بأن العالم لم يعد يحتمل المهرجين وأن الجيش الإيراني ليس جيش مرتزقة وسيدافع عن نفسه.

وعبر منصة "إكس" قال عراقجي: "فولوديمير زيلينسكي كان يستنزف أموال دافعي الضرائب في أمريكا وأوروبا لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، ولمواجهة ما يسميه عدوانًا غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة".

وزاد : زيلينسكي في الوقت نفسه يدعو علنًا ودون خجل إلى عدوان أمريكي غير قانوني ضد إيران، في انتهاك للميثاق ذاته".

وأضافقائلاً: "لقد سئم العالم من المهرجين المرتبكين، يا سيد زيلينسكي.

وأتم قائلا: وعلى عكس جيشك المدعوم من الخارج والمليء بالمرتزقة، فإننا نحن الإيرانيين نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلبًا للمساعدة".



