ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديهم أسطول ضخم يتجه نحو إيران، معربا عن أمله ألا يحدث شيء وألا يضطر لاستخدامه.

وأضاف ترامب، خلال في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: نحن نراقب إيران، ولدينا أسطول كبير يضم العديد من السفن المتجهة إلى هناك، .

وكرر تهديده للإيرانيين قائلاً: "اعتقلت 837 شخصًا، معظمهم من الشباب، قلت لهم: إذا أُعدمتم شنقًا، فسوف تتعرضون لهجوم لم تشهدوا مثله من قبل، فتراجعوا عن قرارهم"، وعندما سُئل عما إذا كان سيطالب المرشد الأعلى علي خامنئي بالاستقالة من منصبه، أجاب: "لا أريد الخوض في هذا الأمر، لكنهم يعلمون ما نريده، هناك الكثير من القتل".