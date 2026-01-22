قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قمة استثنائية في بروكسل لمواجهة تهديدات ترامب بشأن جرينلاند.. هل تستطيع التصدي لضغوط واشنطن؟

مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل،
مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل،
محمود محسن

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، أنه بدأت أعمال القمة الأوروبية الاستثنائية، التي وُصفت بـ«قمة الحرب»، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند، سواء بالقوة أو عبر المفاوضات.

وقال مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه تركزت القمة على تساؤلات جوهرية حول مستقبل تماسك الاتحاد الأوروبي وقدرته على مواجهة التحديات المصيرية، خاصة في ظل تكرار ترامب تصريحاته حول الاستعداد لاستخدام القوة.

وتابع مراسل صدى البلد من بروكسل، أنه في المقابل، أكدت مصادر أوروبية أن الرسوم الجمركية لم تُفرض على دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية، ما خفف من المخاوف الاقتصادية.

وأشار مجدي يوسف إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي قد أكد أنه على الاتحاد الأوروبي يواجه لحظة فارقة، مؤكدًا ضرورة أن يكون قوة حقيقية وندًّا حاضرًا على طاولة التفاوض في القضايا الكبرى.

مجدي يوسف صدى البلد بروكس قمة الحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

وزير خارجية السعودية

وزير خارجية السعودية يشيد بجهود الحكومة اللبنانية

الوفد الأمريكي يلتقي بوتين في الكرملين

الكرملين: بدء محادثات بوتين وويتكوف في موسكو

حشود عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط

تعزيزات عسكرية أمريكية قرب إيران.. وتصريحات متباينة من ترامب بشأن الحرب

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد