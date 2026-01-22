قمة استثنائية في بروكسل لمواجهة تهديدات ترامب بشأن جرينلاند.. هل تستطيع التصدي لضغوط واشنطن؟

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، أنه بدأت أعمال القمة الأوروبية الاستثنائية، التي وُصفت بـ«قمة الحرب»، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند، سواء بالقوة أو عبر المفاوضات.

وقال مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه تركزت القمة على تساؤلات جوهرية حول مستقبل تماسك الاتحاد الأوروبي وقدرته على مواجهة التحديات المصيرية، خاصة في ظل تكرار ترامب تصريحاته حول الاستعداد لاستخدام القوة.

وتابع مراسل صدى البلد من بروكسل، أنه في المقابل، أكدت مصادر أوروبية أن الرسوم الجمركية لم تُفرض على دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية، ما خفف من المخاوف الاقتصادية.

وأشار مجدي يوسف إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي قد أكد أنه على الاتحاد الأوروبي يواجه لحظة فارقة، مؤكدًا ضرورة أن يكون قوة حقيقية وندًّا حاضرًا على طاولة التفاوض في القضايا الكبرى.