شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب

عبد الرحمن محمد

حدث في 20 رمضان.. في مثل هذا اليوم شهد اليوم العشرون من شهر رمضان أحداثًا عظيمة، رصدها «صدى البلد»، من عودة الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلى مكة برفقة عشرة آلاف صحابي وفتحها، واستشهاد على بن أبي طالب -رضي الله عنه بعدها بما يقرب من 32 عامًا، فبناء مسجد القيروان على يد عقبة بن نافع، ثم رحيل آلاف الأندلسيين من قرطبة.

فتح مكة
خرج الجيش الإسلامي من المدينة، في اليوم العشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وتوجه ما يقرب من عشرة آلاف من الصحابة بقيادة رسول الله إلى مكة ، بعد أن استخلف على المدينة أبا ذر الغفاري ، ولما كان بالجحفة لقيه عمُّه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلمًا مهاجرًا.

استشهاد علي بن أبي طالب

في مثل هذا اليوم من عام 40 هـ ، استشهد الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - متأثرًا بتلك الطعنة الغادرة التي أصابه بها عبد الرحمن بن ملجم، وتولى غسله وتكفينه ولداه الحسن والحسين - رضي الله عنهما- بأمر منه ثم حملاه إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك 

بناء مسجد القيروان

بني عقبة بن نافع -رضي الله عنه - في مثل هذا اليوم من عام 51هـ الموافق 29 سبتمبر 671م، مسجد القيروان.

تعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية، بل هى المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب والتي يعد إنشاؤها بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب العربي، وتقع القيروان في تونس على بُعد 156 كم من العاصمة تونس. 

والقيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية، وتعني مكان السلاح ومحط الجيش أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب.

حدث في 10 رمضان في مثل هذا اليوم العشر الأواخر

