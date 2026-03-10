بعد الهزيمة أمام الطلائع.. موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، هزيمة صعبة أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مواجهة جاءت قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وأقيمت المباراة على أرضية استاد الكلية الحربية، وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح طلائع الجيش في حسم المواجهة لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليمنح الأهلي خسارة مؤثرة قبل استحقاقه القاري المرتقب.

تعثر محلي قبل الصدام الإفريقي

جاءت خسارة الأهلي لتضع الفريق تحت ضغط كبير قبل المواجهة القارية المرتقبة، خاصة أن الفريق يستعد لخوض واحدة من أقوى مباريات الموسم على المستوى الإفريقي، عندما يلتقي مع نظيره الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، بينما حجز الترجي التونسي مقعده في الدور ذاته بعدما صعد وصيفًا لمجموعته، ليضرب الفريقان موعدًا مع مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية.

صدام العمالقة في ربع النهائي

وتعد مواجهة الأهلي والترجي من أبرز وأقوى مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يمتلكه الناديان في القارة السمراء، حيث اعتاد الفريقان تقديم مباريات قوية ومثيرة في مختلف البطولات الإفريقية.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا بين عملاقي الكرة الإفريقية، في ظل الصراع الشرس على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة لدى جماهير الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.