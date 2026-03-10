قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
بعد الهزيمة أمام الطلائع.. موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

إسلام مقلد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، هزيمة صعبة أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مواجهة جاءت قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وأقيمت المباراة على أرضية استاد الكلية الحربية، وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح طلائع الجيش في حسم المواجهة لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليمنح الأهلي خسارة مؤثرة قبل استحقاقه القاري المرتقب.

تعثر محلي قبل الصدام الإفريقي

جاءت خسارة الأهلي لتضع الفريق تحت ضغط كبير قبل المواجهة القارية المرتقبة، خاصة أن الفريق يستعد لخوض واحدة من أقوى مباريات الموسم على المستوى الإفريقي، عندما يلتقي مع نظيره الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، بينما حجز الترجي التونسي مقعده في الدور ذاته بعدما صعد وصيفًا لمجموعته، ليضرب الفريقان موعدًا مع مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية.

صدام العمالقة في ربع النهائي
وتعد مواجهة الأهلي والترجي من أبرز وأقوى مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يمتلكه الناديان في القارة السمراء، حيث اعتاد الفريقان تقديم مباريات قوية ومثيرة في مختلف البطولات الإفريقية.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا بين عملاقي الكرة الإفريقية، في ظل الصراع الشرس على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة لدى جماهير الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الأهلي الترجي دوري أبطال أفريقيا طلائع الجيش

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

الترجي

الترجي يفتح أبوابه للجماهير قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

الهلال السعودي

الهلال يعلن جاهزية لاعبه قبل لقاء الفتح فى الدورى السعودي

ليفربول

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

