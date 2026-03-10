قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في عيد ميلادها.. سر ابتعاد المخرجة الجريئة إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم المخرجة المثيرة للجدل، إيناس الدغيدي بعيد ميلادها، والتي قدمت أعمالا لقت جدلا كبيرا من الجمهور .

بداية إيناس الدغيدي الفنية 

وكانت قد كشفت إيناس الدغيدي، خلال تصريحاتها لإذاعة "أغاني" اللبنانية، عن سر غيابها عن السينما خلال الـ14 عامًا الماضية.

وأوضحت الدغيدي أن سبب ابتعادها عن الساحة هو رغبتها في تقديم نوعية الأفلام السينمائية التي تحبها، خاصةً أنها "تركت بصمة في السابق" بحسب إشارتها.

سر ابتعاد إيناس الدغيدي عن الفن

وقالت الدغيدي: "أنا بقالي فترة مبتعدة عن السينما؛ لأني كان ليا بصمة ونفسي أعمل السينما اللي بحبها مش اللي الجمهور عايزها، ونفسي أقدّم موضوعات جريئة عن العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل الاجتماعية المهمة، ولكن أنا مبحبش الأكشن ولا الكوميديا اللي بدون هدف".

كانت إيناس الدغيدي قد أثارت جدلًا واسعًا سابقًا بعدما تحدثت عن الفارق في الوسط الفني بين الحاضر والماضي، قائلةً: "الوسط الفني أتغير دلوقتي كتير عن زمان؛ لأن زمان الأفلام كانت حميمية أكتر حتى التعامل ما بينا كان فيه ود ومش مادي، لكن دلوقتي المادة بقت أساسية والناس بيتشغلوا عشان الفلوس فقط ومحدش بيعمل اسمه غير بفضيحة رغم أننا زمان كنا بنعمل أسماءنا عادي بشغلنا".

آخر أعمال إيناس الدغيدي 

يُشار إلى أن آخر أعمال المخرجة إيناس الدغيدي كان فيلم "مجنون أميرة"، وهو بطولة كل من نورا رحال، وحازم سمير، ومصطفى هريدي، وشمس. وقد لازمت إثارة الجدل إيناس الدغيدي منذ ابتعدت عن الإخراج بعد فيلمها الأخير مجنون أميرة، واتجهت لتقديم البرامج، وقد كان أبرز البرامج التي قدمتها برنامج شيخ الحارة والذي نال شهرة واسعة، واستضافت خلاله العديد من الفنانين على مستوى العالم العربي ولكنها قررت الابتعاد عن البرنامج وعدم تقديمه مرة أخرى.

إيناس الدغيدي هي مخرجة سينمائية ومنتجة وكاتبة مصرية من مواليد القاهرة عام 1953م، درست إيناس الدغيدي الإخراج في المعهد العالي للسينما في القاهرة وتخرجت عام 1975م. قامت الدغيدي بتقديم العديد من الأعمال التي قامت خلالها بمعالجة القضايا الاجتماعية بطريقة جريئة.

