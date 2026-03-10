فى عيد ميلادها.. قصة أزواج هيفاء وهبي وبدايتها الفنية

تحتفل اليوم الفنانة هيفاء وهبي، بعيد ميلادها، والتي حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة في مصر والوطن العربي بجمالها.

ونرصد محطات هيفاء وهبي

بداية هيفاء وهبي

بدأت هيفاء الصعود على سلم الشهرة من خلال بوابة مسابقات الجمال في لبنان، وبالفعل حازت لقب ملكة جمال لبنان في 1992، لكن الجائزة سحبت منها بعد علم اللجنة بوجود ابنة لدى هيفاء من زوجها السابق ابن عمتها نصر فياض، حيث تزوجت منه في بداية التسعينات وأنجبت منه "زينب" وانفصلت عنه سريعاً، وقبل أن تقدم في مسابقة ملكة الجمال عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.

وبعد سحب الجائزة من هيفاء، بدأت التوجه نحو الاستعراض واتجهت للعمل كعارضة أزياء ونجحت في هذا حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي.

وبعد صعودها الدرجة الأولى من النجاح اتجهت إلى إصدار الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة، بدأ الجمهور يتعرف إلى هيفاء عندما قامت ببطولة إعلان "مكرونة دانا" الذي حقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

وعادت عام 1994 لتكون موديلاً في فيديو كليب أغنية "يا قصص" للمطربة جوليا بطرس، وفي عام 1995 كانت موديلاً في فيديو كليب أغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري، وبنفس العام صورت إعلان "مبيض الغسيل"، بعدها بعام كانت موديلاً في كليب الأغنية الشهيرة "ارضى بالنصيب" لسلطان الطرب جورج وسوف، وفي عام 1997 كانت موديلاً في كليب أغنية "يا ميمة" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

الإعلام كان المحطة التالية لهيفاء وهبي؛ حيث عملت مذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، لكن لم تستمر طويلاً حتى قدمت أول ألبوماتها الغنائية في 2001.

ثم قدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية، كما طرحت شريطها الغنائي الأول وصورت أغنية "أعشق قلبي والحياة" فيديو كليب للمخرج شادي حنا.

وفي عام 2002، طرحت هيفاء ألبومها "هو الزمان" من إنتاج شركة "روتانا"، وأثارت الجدل بأغنيتها المصورة "أقول أهواك"، حيث انتقاد الكليب الكثير من الجمهور واتهامات لهيفا بعمل ثورة في عالم الفن كونها أول مغنية وقتها تقوم بالرقص والإثارة.

وتجمد رصيد هيفاء وهبي الغنائي عند 6 ألبومات هي: "هو الزمان"، و"بدي عيش"، و"فراشة الوادي"، و"حبيبي أنا"، و"بيبي هيفا"، و"ملكة جمال الكون".

هيفاء وهبي الممثلة

وفي عام 2008، دخلت هيفاء مجال التمثيل ضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم"، وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف؛ واستمرت في التمثيل بعد ذلك حتى أصبحت بطلة كل أعمالها الفنية مثل فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق" ومسلسل "مريم" ومسلسل "الحرباية"، ومسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "أسود فاتح".

أزواج هيفاء وهبي

تزوجت الفنانة هيفاء وهبي من رجل خارج الوسط الفني وانجبت منه ابنتها، وانتهت هذه الزيجة بالانفصال، وفي أبريل 2009، تزوجت هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وحقق الثنائي شهرة واسعة من وراء هذا الزواج، حتى دبت الخلافات بينهما؛ لينتهي الأمر بالطلاق في نوفمبر 2012.

وشغلت هيفاء وهبي اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري والتي نشبت عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدها اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.