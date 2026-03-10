قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. قصة أزواج هيفاء وهبي وبدايتها الفنية

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة هيفاء وهبي، بعيد ميلادها، والتي حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة في مصر والوطن العربي بجمالها.

ونرصد محطات هيفاء وهبي

بداية هيفاء وهبي 

بدأت هيفاء الصعود على سلم الشهرة من خلال بوابة مسابقات الجمال في لبنان، وبالفعل حازت لقب ملكة جمال لبنان في 1992، لكن الجائزة سحبت منها بعد علم اللجنة بوجود ابنة لدى هيفاء من زوجها السابق ابن عمتها نصر فياض، حيث تزوجت منه في بداية التسعينات وأنجبت منه "زينب" وانفصلت عنه سريعاً، وقبل أن تقدم في مسابقة ملكة الجمال عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.

وبعد سحب الجائزة من هيفاء، بدأت التوجه نحو الاستعراض واتجهت للعمل كعارضة أزياء ونجحت في هذا حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي.

وبعد صعودها الدرجة الأولى من النجاح اتجهت إلى إصدار الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة، بدأ الجمهور يتعرف إلى هيفاء عندما قامت ببطولة إعلان "مكرونة دانا" الذي حقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

وعادت عام 1994 لتكون موديلاً في فيديو كليب أغنية "يا قصص" للمطربة جوليا بطرس، وفي عام 1995 كانت موديلاً في فيديو كليب أغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري، وبنفس العام صورت إعلان "مبيض الغسيل"، بعدها بعام كانت موديلاً في كليب الأغنية الشهيرة "ارضى بالنصيب" لسلطان الطرب جورج وسوف، وفي عام 1997 كانت موديلاً في كليب أغنية "يا ميمة" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

الإعلام كان المحطة التالية لهيفاء وهبي؛ حيث عملت مذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، لكن لم تستمر طويلاً حتى قدمت أول ألبوماتها الغنائية في 2001.

ثم قدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية، كما طرحت شريطها الغنائي الأول وصورت أغنية "أعشق قلبي والحياة" فيديو كليب للمخرج شادي حنا.

وفي عام 2002، طرحت هيفاء ألبومها "هو الزمان" من إنتاج شركة "روتانا"، وأثارت الجدل بأغنيتها المصورة "أقول أهواك"، حيث انتقاد الكليب الكثير من الجمهور واتهامات لهيفا بعمل ثورة في عالم الفن كونها أول مغنية وقتها تقوم بالرقص والإثارة.

وتجمد رصيد هيفاء وهبي الغنائي عند 6 ألبومات هي: "هو الزمان"، و"بدي عيش"، و"فراشة الوادي"، و"حبيبي أنا"، و"بيبي هيفا"، و"ملكة جمال الكون".

هيفاء وهبي الممثلة 

وفي عام 2008، دخلت هيفاء مجال التمثيل ضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم"، وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف؛ واستمرت في التمثيل بعد ذلك حتى أصبحت بطلة كل أعمالها الفنية مثل فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق" ومسلسل "مريم" ومسلسل "الحرباية"، ومسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "أسود فاتح".

أزواج هيفاء وهبي 

تزوجت الفنانة هيفاء وهبي من رجل خارج الوسط الفني وانجبت منه ابنتها، وانتهت هذه الزيجة بالانفصال، وفي أبريل 2009، تزوجت هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وحقق الثنائي شهرة واسعة من وراء هذا الزواج، حتى دبت الخلافات بينهما؛ لينتهي الأمر بالطلاق في نوفمبر 2012.

وشغلت هيفاء وهبي اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري والتي نشبت عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدها اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي أعمال هيفاء وهبي أغاني هيفاء وهبي عيد ميلاد هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

فيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد