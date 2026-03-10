كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

استُخدمت أوراق وبذور الكزبرة منذ عصور طويلة لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، تُحفّز زيوت الكزبرة العطرية إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات، مما يُساعد على هضم الطعام بسلاسة، كما تُخفف من الانتفاخ وعسر الهضم بعد تناول الطعام.

ويُعدّ ماء الكزبرة المُحضّر من البذور علاجًا منزليًا شائعًا لعسر الهضم والحموضة، وحتى تقلصات المعدة العرضية، كما يُساعد على تحسين وظيفة الأمعاء، وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

ووفقاً لموقع هيلثي لاين نقدم لك فوائد الكزبرة وكيفية استخدامها..

فوائد الكزبرة..

1. خفض مستوى السكر في الدم.

2. علاج عسر الهضم.

3. تخفيف آلام الروماتيزم والتورم.

4. عــلاج السعال.

5. خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

6. وقف نزيف الأنف.

7. عــلاج قرح الفم والتهــابات العين.

8. التخلص من رائحة الفم الكريهة والتهابات الجلد.

9. عــلاج غزارة الطمث.

10. التخلص من البثور والرؤوس السوداء.

يمكن استخدام الكزبرة الجافة عن طريق:

1. مضغ ملعقة متوسطة من حبوب الكزبرة الجافة.

2. شرب منقوع الكزبرة الجافة في الماء الســاخن..

3.للضغط يغلي ملعقة كبيرة منها بكوب ماء وتشرب بعد 10 دقائق ينخفض الضغط المرتفع

4.تهديء القولون العصبي بشربها بعد الاكل بساعتين.