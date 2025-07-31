عشبة غير متوقعة تعالج النظر وارتفاع الكوليسترول

تعد الكزبرة من الأعشاب المفيدة للجسم ويمكن اضافتها كتوابل شهية للأطعمة والأطباق المختلفة.

و و فقا لما جاء في موقع pharmeasy نكشف لكم تأثير الكزبرة على صحة العيون والكوليسترول.

يعزز صحة الرؤية



لطالما أوصت جداتنا بأوراق الكزبرة لتعزيز صحة العيون ويعود ذلك إلى محتواها الغني بفيتامينات أ، سي، هـ، والكاروتينات، والتي تُسهم جميعها في الحفاظ على صحة البصر كما أظهرت الأبحاث أن تناول الكزبرة بانتظام قد يُساعد في علاج التهاب الملتحمة .

دعم الجهاز المناعي



تُعدّ أوراق الكزبرة مصدرًا قيّمًا لفيتامينات ج، وهـ، وأ، والتي تلعب جميعها دورًا حاسمًا في تعزيز جهاز المناعة ويدعم فيتامين سي على وجه الخصوص، الأداء الفعال لخلايا الدم البيضاء، ويساعد على امتصاص الحديد، مما يُعزز المناعة مع مرور الوقت .

إدارة مستويات السكر في الدم

يعود اللون الأخضر الزاهي للكزبرة إلى محتواها الغني بمضادات الأكسدة، مما يُحفز نشاط الإنزيمات وهذا بدوره يُعزز إفراز الأنسولين، مما يُساعد على خفض مستويات السكر في الدم و يكون إضافة الكزبرة إلى الوجبات اليومية أو شرب الماء المُنكّه بها مفيدًا للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم .

خفض الكوليسترول السيئ

يُعتبر ارتفاع الكوليسترول الآن مشكلة صحية شائعة وهامة وقد يساعد تناول أوراق الكزبرة بانتظام على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية .