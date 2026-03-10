قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

عزة عاطف

تواجه شركة فورد، حاليًا نزاعًا قانونيًا طويلاً يتعلق بعيوب مزعومة تعرف باسم "اهتزاز الموت" في طرازات محددة من شاحنات "سوبر ديوتي". 

ورغم استمرار هذه القضية لسنوات، إلا أن فورد نجحت مؤخرًا في كسب عدة جولات قانونية هامة أدت إلى إعادة القضية للمحكمة الجزئية لمزيد من التدقيق، مما يشير إلى أن موقف المدعين قد أصبح ضعيفًا في الوقت الحالي.

تفاصيل العيب المزعوم والطرازات المتضررة

تتمحور الدعوى القضائية المستمرة منذ 7 سنوات حول حوادث اهتزاز عنيفة تؤثر على نظام التوجيه في شاحنات محددة. 

وتشمل هذه الطرازات شاحنات فورد F-250 المصنعة بين عامي 2005 و2007، بالإضافة إلى شاحنات F-350 المصنعة بين عامي 2017 و2019. 

وتقتصر القضية حاليًا على المركبات المشتراة من وكلاء في ولايات محددة مثل كاليفورنيا وتكساس وأريزونا وكولورادو، كما تستبعد بشكل صريح الشاحنات المستخدمة في الأغراض التجارية.

قرارات المحكمة وتراجع موقف المدعين

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة قرارًا بإلغاء "اعتماد الفئة" في هذه القضية، مستندة في ذلك إلى وجود أدلة غير متسقة حول العيب المزعوم. 

يضع هذا القرار المدعين في موقف صعب، حيث يتعين عليهم الآن تقديم إثباتات أقوى وأكثر دقة حول وجود العيب، وإلا فإن الدعوى ستواجه خطر الشطب نهائيًا. 

ويرى المراقبون أن نجاح فورد في تفنيد بعض الحجج القانونية قد يؤدي إلى انهيار القضية بالكامل في المستقبل القريب.

