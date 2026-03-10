قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
بالصور

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والتي تشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس) وفقاً الجداول المرفقة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦  جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  والعميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية  ومديرو مباحث المرور وإدارات المواقف والشؤون القانونية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وممثلا عن مباحث التموين بمكتبه بالديوان العام.

اعتمد محافظ الشرقية تعديلات تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة " ١٥ جنيه " تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع "٤.٥ جنيهاً" لكل كيلو متر واحد و" ١١ جنيهاً " لساعة الإنتظار الأولى وتزداد بواقع "١٠ جنيهاً " لكل ساعة إضافية وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون ٥ جنيهاً  وداخل مدينتى بلبيس وديرب نجم  ٤.٥ جنيهاً.

كما قرر المحافظ تحديد سعر بيع الإسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع " ٢٧٥ جنيهاً " داخل المستودع يضاف إليها مبلغ " ٥ جنيهات" خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتي مسافة ٥ كم  ومبلغ " ١٠ جنيهات " خدمة توصيل الاسطوانه المنزلية أبعد من " ٥ كيلو متر " من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية ،وكما يحدد سعر بيع الاسطوانه التجارية للمستهلك بواقع " ٥٥٠ جنيها " داخل المستودع يضاف اليها مبلغ " ١٠ جنيهات" خدمة توصيل الإسطوانة من المستودع حتي مسافة  ٥ كم ومبلغ ٢٠ جنيها خدمة توصيل الاسطوانه التجارية لمسافة أبعد من ٥ كم من المستودع داخل نطاق الوحدة المحلية.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين محذراً من استغلال المواطنين في تحصيل  مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المقررة ومؤكداً أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع  ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتشكيل لجنة علي الطرق الرئيسية للتأكد من إلتزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفه الركوب الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة المرور ومباحث المرور والتموين ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز بنطاق المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز والإلتزام بالسعر الرسمي وضبط السائقين المخالفين، والتصدى لأية محاولات للتلاعب بوزن رغيف الخبز المدعم للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصا على مصالح المواطنين.

قرر المحافظ  تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين، مناشداً  المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن غير الملتزمين من خلال التواصل مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي شكاوى وحدوث أي زيادة في تعريفة الركوب أو عدم توافر المواد البترولية داخل المحطات والتلاعب في وزن وسعر اسطوانه البوتوجاز والتلاعب في وزن وسعر رغيف الخبز المدعم

وذلك على مدار ٢٤ ساعة عبر الخط الساخن: 2303693-055 او الرقم: 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة).

الشرقية محافظ الشرقية تعريفة الركوب تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي لجنة التسعير التلقائي

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

