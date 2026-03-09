قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللواء أحمد سعد بمناسبة يوم الشهيد: تضحيات الأبطال صنعت استقرار الوطن

اللواء أحمد سعد
اللواء أحمد سعد
محمد الطحاوي

أكد اللواء أحمد سعد أحد قيادات حزب الجبهة الوطنية والعضو المؤسس بالحزب، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية مهمة يستعيد فيها المصريون قيم التضحية والفداء التي قدمها أبطال الوطن عبر التاريخ، مشيرا إلى أن دماء الشهداء ستظل شاهدا على عظمة الشعب المصري وقدرته على حماية أرضه وصون مقدراته.

وأوضح أن اختيار التاسع من مارس للاحتفال بيوم الشهيد يرتبط بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1968، ذلك القائد العسكري الذي جسد أسمى معاني الشجاعة والقيادة حين تواجد في الصفوف الأمامية بين جنوده على جبهة القتال، ليصبح رمزا خالدا للتضحية والفداء في تاريخ العسكرية المصرية.

وأضاف أن سجل تضحيات الشهداء امتد عبر أجيال متعاقبة من أبطال القوات المسلحة الذين خاضوا معارك الدفاع عن الأرض، وصولا إلى أبطال مصر الذين تصدوا للإرهاب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن دماء الشهداء كانت وما زالت الدرع الحصين الذي يحمي الدولة المصرية ويحفظ استقرارها.

وأشار اللواء أحمد سعد إلى أن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وترسيخ دعائم الاستقرار جاءت بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

كما لفت إلى أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، والعمل على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان لتضحياتهم، مؤكدا أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتعزيز قدراتها الوطنية وحماية أمنها القومي في ظل رؤية استراتيجية تستهدف الحفاظ على استقرار الوطن وصون مقدراته.

ووجه اللواء أحمد سعد تحية تقدير وإجلال إلى أرواح شهداء مصر الأبرار الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، مؤكدا أن أفضل وفاء لتضحياتهم يكون بالحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بأبنائها ومؤسساتها الوطنية، وأن تضحيات الشهداء ستبقى دائما مصدر إلهام للأجيال القادمة ودافعا لمواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للوطن.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية يوم الشهيد دماء الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

فيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد