رئيس الرعاية الصحية يعلن حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الأقاليم ومديري أفرع الهيئة

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم (5) لسنة (2026) بشأن إجراء حركة تكليفات جديدة لعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة الميدانية ودعم جهود تطوير الخدمات الصحية داخل منشآت الهيئة.

وتضمن القرار تجديد تكليف الدكتور محمد أحمد السيد نشأت رئيسًا لإقليم الصعيد، إلى جانب قيامه بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان، كما تضمن تجديد تكليف الدكتور أيمن أحمد محمد رخا رئيسًا لإقليم القناة، بالإضافة إلى قيامه بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة بمحافظة السويس.

تكليف عدد من القيادات للقيام بتسيير أعمال مديري فروع

كما شملت الحركة تكليف عدد من القيادات للقيام بتسيير أعمال مديري فروع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، حيث تم تكليف الدكتور إسماعيل عبد الفتاح الحفناوي مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور أحمد صبري محمد الملاح مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد أحمد محمد موسى جبريل مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد عبد الهادي حافظ مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

كما تضمن القرار تكليف عدد من القيادات نوابًا لمديري الفروع، حيث تم تكليف الدكتور محمد حسن محمد عبد الرحيم نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد السيد حسن أبو هاشم نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور هاني محمود أحمد العزبي نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد حماد أحمد محمد نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان.

كما شمل القرار تجديد تكليف كلٍ من الدكتورة نهى أحمد عبد الرحمن الدغيدي نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور أمجد عبد العزيز أحمد نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة السويس.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحركة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القيادة التنفيذية ودعم خطط التطوير المؤسسي داخل منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهيئة تحرص بشكل مستمر على تجديد الدماء داخل المواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية والطبية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والحوكمة داخل منشآت الهيئة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، وتتطلب إدارة مرنة وكفؤة قادرة على مواكبة التطوير المستمر في الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم الكوادر القيادية وتمكينها من تحقيق أهداف المنظومة الصحية الحديثة.