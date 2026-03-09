قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يعلن حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الأقاليم ومديري أفرع الهيئة

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم (5) لسنة (2026) بشأن إجراء حركة تكليفات جديدة لعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة الميدانية ودعم جهود تطوير الخدمات الصحية داخل منشآت الهيئة.

وتضمن القرار تجديد تكليف الدكتور محمد أحمد السيد نشأت رئيسًا لإقليم الصعيد، إلى جانب قيامه بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان، كما تضمن تجديد تكليف الدكتور أيمن أحمد محمد رخا رئيسًا لإقليم القناة، بالإضافة إلى قيامه بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة بمحافظة السويس.

تكليف عدد من القيادات للقيام بتسيير أعمال مديري فروع

كما شملت الحركة تكليف عدد من القيادات للقيام بتسيير أعمال مديري فروع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، حيث تم تكليف الدكتور إسماعيل عبد الفتاح الحفناوي مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور أحمد صبري محمد الملاح مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد أحمد محمد موسى جبريل مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد عبد الهادي حافظ مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

كما تضمن القرار تكليف عدد من القيادات نوابًا لمديري الفروع، حيث تم تكليف الدكتور محمد حسن محمد عبد الرحيم نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد السيد حسن أبو هاشم نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور هاني محمود أحمد العزبي نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد حماد أحمد محمد نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان.

كما شمل القرار تجديد تكليف كلٍ من الدكتورة نهى أحمد عبد الرحمن الدغيدي نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور أمجد عبد العزيز أحمد نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة السويس.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحركة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القيادة التنفيذية ودعم خطط التطوير المؤسسي داخل منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهيئة تحرص بشكل مستمر على تجديد الدماء داخل المواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية والطبية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والحوكمة داخل منشآت الهيئة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، وتتطلب إدارة مرنة وكفؤة قادرة على مواكبة التطوير المستمر في الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم الكوادر القيادية وتمكينها من تحقيق أهداف المنظومة الصحية الحديثة.

هيئة الرعاية الصحية رؤساء الأقاليم محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل إقليم القناة الرعاية الصحية الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

محمد عادل إمام وإيمي سالم

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

المزيد