الرعاية الصحية تفحص 384 ألف مواطن ضمن «رمضان بصحة لكل العيلة»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فحص 384 ألف مواطن ضمن فعاليات حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الحملة نجحت في تحقيق 67% من مستهدفاتها خلال النصف الأول من شهر رمضان، من خلال 562 فرقة طبية متحركة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، انتشرت في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين.

استمرار انتشار العيادات المتنقلة

وأشار إلى استمرار انتشار العيادات المتنقلة ضمن الحملة للوصول إلى المناطق الأكثر ارتيادًا للمواطنين، فضلًا عن المناطق النائية والحدودية بمحافظات إقليمي الصعيد والقناة، بما يسهم في تعزيز إتاحة الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى مختلف الفئات المجتمعية.

وأضاف السبكي، أن الحملة حققت كذلك 80% من مستهدف الزيارات المنزلية للأسر خلال النصف الأول من شهر رمضان، إلى جانب الوصول إلى أكثر من 70% من الأطفال المستهدفين بالكشف المبكر عن ضعف الإبصار، في إطار دعم جهود الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية لدى الأطفال.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن اكتشاف 4362 حالة مرضية تنوعت بين حالات ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وضعف الإبصار، بالإضافة إلى بعض الحالات المصابة بمرضي الضغط والسكر معًا، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحالات المكتشفة، مع تحويلها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الفحوصات والعلاج، مشددًا على أهمية هذه الحملات المجتمعية في الاكتشاف المبكر للأمراض بما يعزز فرص الوقاية والعلاج في المراحل الأولى.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن فرق الرعاية الأولية بالهيئة نظمت 8 فعاليات جماهيرية كبرى ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» وتحت مظلة برنامج «عيشها بصحة»، وذلك في الميادين والأماكن الأكثر ارتيادًا للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز التوعية الصحية ونشر ثقافة الوقاية وأنماط الحياة الصحية السليمة بين مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن الفعاليات تنوعت بين تقديم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية التفاعلية، وتنظيم أنشطة مجتمعية ورياضية لتعزيز مفهوم الصحة الشاملة، حيث تضمنت الفعاليات فحوصات المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية مثل قياس ضغط الدم والسكر التراكمي ووظائف الكلى، إلى جانب التوعية المبسطة بطرق الوقاية من أمراض الضغط والسكر، وتقديم رعاية صحية خاصة لكبار السن، وخدمات العناية بصحة الفم والأسنان لمختلف الأعمار.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نهى الصنايدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن الفعاليات شملت أيضًا تنظيم مسابقات توعوية وجوائز تشجيعية حول الصحة العامة، إضافة إلى ماراثون رياضي للأطفال لنشر ثقافة النشاط البدني وتعزيز السلوكيات الصحية، ووذلم بما يدعم المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين.

ولفتت إلى أن مواقع الفعاليات تنوعت بين عدد من المحافظات، حيث شهدت محافظة الإسماعيلية تنظيم الفعاليات داخل مركز شباب الشيخ زايد، وفي جنوب سيناء تم تنظيم فعاليات أمام مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ إلى جانب فعاليات في رأس سدر ومدينة طور سيناء، بينما أقيمت الفعالية في محافظة الأقصر داخل مبنى ديوان عام المحافظة بحضور ومشاركة محافظ الأقصر وأمام قاعة المؤتمرات، وفي محافظة بورسعيد تم تنفيذها بالمدينة الرياضية، وفي محافظة أسوان داخل نادي سيتي كلوب أسوان، فضلًا عن تنظيم فعالية موسعة بمحافظة السويس تضمنت حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار تنفيذ حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» طوال شهر رمضان المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين ودعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة.