أخبار البلد

الرعاية الصحية تُطلق مبادرة «رهن إشارتك» لتعليم لغة الإشارة لمنتسبيها بمحافظة السويس

عبدالصمد ماهر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة «رهن إشارتك» لتعليم أساسيات لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الصحية بجميع المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة السويس، بما يسهم في تيسير حصول المنتفعين من ذوي الهمم، ولاسيما الصم والبكم، على الخدمات الطبية، وتعزيز فاعلية التواصل داخل بيئة تقديم الخدمة، في إطار التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية عادلة وشاملة.

وتأتي مبادرة «رهن إشارتك» ضمن حزمة من المبادرات النوعية التي تتبناها الهيئة العامة للرعاية الصحية للارتقاء بتجربة المنتفعين، وترسيخ مفاهيم الشمول والدمج وتكافؤ الفرص داخل المنشآت الصحية، باعتبارها أحد المسارات الداعمة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الحياة الصحية لجميع المواطنين، وبخاصة ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مبادرة «رهن إشارتك» تهدف إلى إزالة حواجز التواصل داخل المنشآت الصحية، وتمكين مقدمي الخدمة من التفاعل الفعّال مع ذوي الهمم، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ذات جودة للمنتفعين وتعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.

 تدريب 60 من مقدمي الخدمة الصحية 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت تدريب 60 من مقدمي الخدمة الصحية داخل 29 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس، من خلال مرحلتين تدريبيتين بمشاركة كوادر معتمدة في تعليم لغة الإشارة من إدارة التربية الفكرية، وبالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم، حيث شمل البرنامج التدريبي أساسيات لغة الإشارة، إلى جانب تنفيذ محاكاة لمواقف واقعية داخل المنشآت الصحية لتعزيز التطبيق العملي ورفع كفاءة التواصل مع المنتفعين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن تطوير مهارات التواصل الإنساني لدى الكوادر الصحية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وتأتي المبادرة بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، حيث تُنفذ من خلال إدارة التوعية والمبادرات الصحية بهيئة الرعابة الصحية، كخطوة استراتيجية تستهدف تدريب الكوادر الصحية على أساسيات لغة الإشارة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر شمولًا وإنسانية، ويعكس حرص الهيئة على دمج الفئات الخاصة ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد شفيق، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، عن تقديره للتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم، موجّهًا الشكر لـ ثريا منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم، لدورها الفاعل في دعم المبادرة وتوفير المدربين المتخصصين، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

و شهد اليوم الختامي لفعاليات التدريب حضور كلٍ من ثريا منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، والدكتور رضا فكري، مدير عام المكتب الفني بفرع السويس، والدكتور عبد الرحمن سلامة، عضو إدارة التوعية والمبادرات الصحية برئاسة الهيئة، وتم تسليم شهادات تدريب معتمدة للمتدربين، إلى جانب تكريم المدربين والمشاركين في تنفيذ المبادرة، وهم ناهد محمد صالح حسن، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتهاني سمير أبو النجا، مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية بمديرية التربية والتعليم، ومصطفى موسى، مسؤول التوعية والمبادرات بفرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمد حسني مطر، منسق المبادرة، والدكتور محمد مجدي شطا، مدير إدارة التسويق بالفرع، إلى جانب المدربين المعتمدين في لغة الإشارة منى سيد حسين شحات، وأحمد مختار فهيم محمد، وحنان السيد ربيع، تقديرًا لدورهم في إنجاح المبادرة ودعم أهدافها.

الهيئة العامة للرعاية الصحية رهن إشارتك لغة الإشارة المنتفعين ذوي الهمم الصم

