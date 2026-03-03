الرعاية الصحية: نجاح أول عملية لتقويم عظام الوجه والفكين باستخدام الجراحة الموجّهة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول جراحة لتقويم عظام الوجه والفكين باستخدام تقنية الجراحة الموجّهة بالكمبيوتر والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي أُجريت على يد الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للمرة الأولى داخل المجمع الطبي، في إنجاز طبي متقدم يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات التخصصية الدقيقة.

وأوضحت الهيئة أن التدخل الجراحي تم بعد إعداد خطة علاجية دقيقة تضمنت إجراء تخطيط افتراضي ثلاثي الأبعاد للحالة باستخدام أحدث تقنيات التصوير والتحليل الرقمي، مع تصميم وطباعة دلائل جراحية مخصّصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما أتاح محاكاة الجراحة مسبقًا وتحديد مسارات القطع العظمي بدقة متناهية، وأسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان والدقة الجراحية، وتحسين النتائج الوظيفية والتجميلية للمريض، مع تقليل زمن التدخل الجراحي وتسريع معدلات التعافي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والجراحة الموجّهة بالكمبيوتر داخل منشآت الهيئة يمثل قفزة نوعية حقيقية في مسار تطوير الخدمات الجراحية المتقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوطين أحدث الممارسات الطبية العالمية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية دقيقة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة الدولية.

وأضاف أن مجمع الإسماعيلية الطبي أصبح نموذجًا متكاملًا للتميز الإكلينيكي وتطبيق التقنيات الطبية الحديثة، بفضل ما يشهده من تطوير مستمر في البنية التحتية والتجهيزات، إلى جانب الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية، بما يعزز مكانته كصرح طبي متقدم قادر على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة والمعقدة بكفاءة عالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكلفة التقديرية لإجراء هذا النوع من الجراحات في القطاع الطبي تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز مساهمة المنتفع داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 482 جنيهًا فقط، بما يجسد مفهوم العدالة الصحية ويؤكد حرص الدولة على إتاحة أحدث التقنيات العلاجية المتطورة للمواطنين بتكلفة عادلة ودون أعباء مالية.

أُجريت الجراحة على يد فريق طبي متخصص ضم د. هاني صبحي زقزوق ود. إبراهيم يحيى الخولاني، استشاريي جراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى د. محمود محمد منصور ود. أحمد جمال حافظ، أخصائيي جراحة الوجه والفكين، ود. نسمة عنان عبدالمحسن، ود. إسلام أشرف حافظ، ود. أحمد عبدالله سمرة، نوّاب جراحة الوجه والفكين.، كما شارك فريق التخدير د. رضا أبوالمجد، استشاري التخدير، ود. أحمد عبدالعظيم، أخصائي التخدير، مع معاونة فريق التمريض بمشاركة سناء طه.

وجرى الإشراف على العملية من قبل د. عبدالغني فرج، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي، ود. حسام سلامة، المدير الطبي للمجمع، ود. أحمد خالد، مدير المجمع، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في إجراء التدخل الجراحي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والكوادر الطبية المؤهلة، ويجسد استراتيجية الهيئة في توطين التخصصات الدقيقة داخل منشآتها، بما يضمن استدامة التميز الجراحي، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمنتفعين، وترسيخ نموذج وطني رائد في تقديم الرعاية الصحية المتطورة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.