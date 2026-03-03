قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: نجاح أول عملية لتقويم عظام الوجه والفكين باستخدام الجراحة الموجّهة

مجمع الإسماعيلية الطبي
مجمع الإسماعيلية الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول جراحة لتقويم عظام الوجه والفكين باستخدام تقنية الجراحة الموجّهة بالكمبيوتر والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي أُجريت على يد الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للمرة الأولى داخل المجمع الطبي، في إنجاز طبي متقدم يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات التخصصية الدقيقة.

وأوضحت الهيئة أن التدخل الجراحي تم بعد إعداد خطة علاجية دقيقة تضمنت إجراء تخطيط افتراضي ثلاثي الأبعاد للحالة باستخدام أحدث تقنيات التصوير والتحليل الرقمي، مع تصميم وطباعة دلائل جراحية مخصّصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما أتاح محاكاة الجراحة مسبقًا وتحديد مسارات القطع العظمي بدقة متناهية، وأسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان والدقة الجراحية، وتحسين النتائج الوظيفية والتجميلية للمريض، مع تقليل زمن التدخل الجراحي وتسريع معدلات التعافي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والجراحة الموجّهة بالكمبيوتر داخل منشآت الهيئة يمثل قفزة نوعية حقيقية في مسار تطوير الخدمات الجراحية المتقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوطين أحدث الممارسات الطبية العالمية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية دقيقة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة الدولية.

وأضاف أن مجمع الإسماعيلية الطبي أصبح نموذجًا متكاملًا للتميز الإكلينيكي وتطبيق التقنيات الطبية الحديثة، بفضل ما يشهده من تطوير مستمر في البنية التحتية والتجهيزات، إلى جانب الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية، بما يعزز مكانته كصرح طبي متقدم قادر على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة والمعقدة بكفاءة عالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكلفة التقديرية لإجراء هذا النوع من الجراحات في القطاع الطبي تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز مساهمة المنتفع داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 482 جنيهًا فقط، بما يجسد مفهوم العدالة الصحية ويؤكد حرص الدولة على إتاحة أحدث التقنيات العلاجية المتطورة للمواطنين بتكلفة عادلة ودون أعباء مالية.

أُجريت الجراحة على يد فريق طبي متخصص ضم د. هاني صبحي زقزوق ود. إبراهيم يحيى الخولاني، استشاريي جراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى د. محمود محمد منصور ود. أحمد جمال حافظ، أخصائيي جراحة الوجه والفكين، ود. نسمة عنان عبدالمحسن، ود. إسلام أشرف حافظ، ود. أحمد عبدالله سمرة، نوّاب جراحة الوجه والفكين.، كما شارك فريق التخدير د. رضا أبوالمجد، استشاري التخدير، ود. أحمد عبدالعظيم، أخصائي التخدير، مع معاونة فريق التمريض بمشاركة سناء طه.

وجرى الإشراف على العملية من قبل د. عبدالغني فرج، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي، ود. حسام سلامة، المدير الطبي للمجمع، ود. أحمد خالد، مدير المجمع، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في إجراء التدخل الجراحي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والكوادر الطبية المؤهلة، ويجسد استراتيجية الهيئة في توطين التخصصات الدقيقة داخل منشآتها، بما يضمن استدامة التميز الجراحي، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمنتفعين، وترسيخ نموذج وطني رائد في تقديم الرعاية الصحية المتطورة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

الرعاية الصحية تقويم عظام الوجه والفكين الطباعة ثلاثية الأبعاد مجمع الإسماعيلية الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد