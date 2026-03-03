أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، الجدل بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زد، في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك "ماتشات الأهلي كلها ماتشات كئوس .. لما بتخلص تعادل الحكام بيلعبوا أشواط إضافية".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.