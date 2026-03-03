قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
محمد بدران   -  
يارا أمين

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، الجدل بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زد، في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك "ماتشات الأهلي كلها ماتشات كئوس .. لما بتخلص تعادل الحكام بيلعبوا أشواط إضافية".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب خالد طلعت النادي الأهلي ماتشات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

محمود أبو الدهب: مصطفى شوبير الأفضل لحراسة مرمى الأهلي.. وكامويش لا يصلح

ريال مدريد

ريال مدريد يتخذ إجراءات عاجلة وفورية بعد الهزيمة أمام خيتافي

الزمالك

اليوم .. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد