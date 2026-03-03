قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
كريم عاطف

تواصل فولكس فاجن ‏ تعزيز حضورها في فئة السيارات الصغيرة من خلال طراز Volkswagen Polo موديل 2026، الذي يعد أحد أبرز الخيارات في فئة الهاتشباك المدمجة بفضل مزيج متوازن من الجودة الألمانية والتقنيات الحديثة والكفاءة في الاستخدام اليومي.

          

وتحظى فولكس فاجن بولو، بسمعة قوية في الأسواق العالمية، إذ ينظر إليها كثيرون باعتبارها النسخة المصغرة من Volkswagen Golf، حيث تنقل فلسفة العلامة الألمانية في التصميم والجودة إلى فئة أصغر وأكثر اقتصادية، ورغم انتشار سيارات الكروس أوفر في السنوات الأخيرة، ما زالت بولو تحافظ على مكانتها بفضل مستوى التصنيع المرتفع والاعتمادية التي تشتهر بها سيارات فولكس فاجن.

من حيث التصميم الخارجي، حصلت فولكس فاجن بولو في أحدث تحديثاتها على مظهر أكثر عصرية، مع مصابيح أمامية بتقنية LED المتطورة وشريط إضاءة يمتد بين المصابيح ليمنح السيارة طابعا حديثا يشبه شقيقتها الأكبر جولف، كما تتميز بخطوط جانبية حادة تعزز الإحساس بالثبات والديناميكية، مع توفر عجلات رياضية يصل مقاسها إلى 17 بوصة.

أما المقصورة الداخلية فتقدم تجربة تقنية متقدمة بالنسبة لفئتها، حيث تأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة الهواتف الذكية، كما تتميز جودة المواد المستخدمة في المقصورة بمستوى مرتفع مقارنة ببعض المنافسين، مع مقاعد مريحة توفر دعما جيداً للسائق والركاب في الرحلات الطويلة.

ميكانيكيا، تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تتراوح بين 95 و115 حصانا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ما يوفر استجابة سريعة وكفاءة جيدة في استهلاك الوقود، كما تتوفر نسخة الأداء العالي Volkswagen Polo GTI بمحرك أقوى بقوة تصل إلى 204 أحصنة.

فولكس فاجن Volkswagen Polo فولكس فاجن بولو بولو GOLF

بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

