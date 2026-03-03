قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تويوتا ياريس 2026
تويوتا ياريس 2026
صبري طلبه

تعد السيارة تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، ضمن موديلات 2026 عن فئة السيدان، حيث تنطلق عبر باقة من التجهيزات بسعر يبدأ من 63,825 ريال.

تويوتا ياريس 2026 والأداء الفني

تعتمد تويوتا ياريس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي، وتبلغ القوة القصوى 97 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 122 نيوتن متر، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 22.1 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود بسعة 40 لتراً.

تويوتا ياريس 2026 

أبعاد وتصميم تويوتا ياريس 2026

يبلغ طول السيارة 4,425 مم، وعرضها 1,740 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,480 مم. وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,620 مم، ويتراوح الوزن دون ركاب بين 1,030 و1,060 كجم بحسب الفئة.

تويوتا ياريس 2026 

وتحصل ياريس 2026 على جنوط ألومنيوم بقياسات تتراوح بين 15 و16 بوصة حسب الفئة، كما تأتي المرايا الجانبية بخاصية الضبط الكهربائي، مع ميزة الطي وإشارات الانعطاف المدمجة في الفئات الأعلى، وإضاءة بمصابيح LED أو هالوجين.

مقصورة وتجهيزات تويوتا ياريس 

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه يتراوح قياسها بين 7 و9 بوصات تبعاً للفئة، مع دعم لنظام آبل كاربلاي لربط الهواتف الذكية، وتتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات تعرض بيانات القيادة بشكل أوضح، إضافة إلى شاحن لاسلكي في الصف الأمامي.

تويوتا ياريس 2026 

وتأتي السيارة بوسائل حماية تتضمن وسائد هوائية، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

تويوتا ياريس 2026 

وتدعم الفئات العليا نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، وتحذير الخروج عن المسار، كما تشمل بعض الفئات حساسات أمامية وخلفية، إضافة إلى كاميرا رؤية خلفية لتسهيل عمليات الركن.

تويوتا ياريس 2026 

سعر السيارة تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا ياريس 2026 في السوق السعودي عبر عدة فئات متنوعة من حيث التجهيزات ومستوى التقنية، مع سعر يبدأ من 63,825 ريال سعودي للفئة القياسية، بينما يصل إلى 75,670 ريال للفئة الأعلى تجهيزاً، أما الفئات المتوسطة فتقع ضمن نطاق سعري يتراوح بين 66,700 ريال و69,690 ريال سعودي.

