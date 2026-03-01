أشهر 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. اركب زيرو

يحتوي السوق المصري على باقة من سيارات الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية المختلفة، إلى جانب تنوع عناصر التصميم الخارجي، سواء من عائلة السيدان أو الكروس أوفر أو الهاتشباك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المواصفات وأحدث الأسعار لاشهر 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.

رينو تاليانت

1 - رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك تيربو بسعة 1000 سي سي، موزع على ثلاث أسطوانات، بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي، وبسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه.

سوزوكي سويفت

2 – سوزوكي سويفت

تبدأ أسعار السيارة من 775,000 جنيه، بينما زودت فنيًا بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

نيسان سنترا

3 – نيسان سنترا

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

4 - شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، يتراوح سعر السيارة بين 699,900 و 724,900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

5- هيونداي أكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 جنيه.