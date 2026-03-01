قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. اركب زيرو

سيارات اقتصادية في السوق المصري
سيارات اقتصادية في السوق المصري
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على باقة من سيارات الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية المختلفة، إلى جانب تنوع عناصر التصميم الخارجي، سواء من عائلة السيدان أو الكروس أوفر أو الهاتشباك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المواصفات وأحدث الأسعار لاشهر 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.

رينو تاليانت

1 - رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك تيربو بسعة 1000 سي سي، موزع على ثلاث أسطوانات، بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي، وبسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه.

سوزوكي سويفت 

2 – سوزوكي سويفت 

تبدأ أسعار السيارة من 775,000 جنيه، بينما زودت فنيًا بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

نيسان سنترا

3 – نيسان سنترا

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

4 - شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، يتراوح سعر السيارة بين 699,900 و 724,900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

5- هيونداي أكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 جنيه. 

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أرخص السيارات أسعار السيارات في مصر2026 أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أرتيتا

كنا نعلم صعوبة مواجهته.. أول تعليق من أرتيتا بعد فوز أرسنال على تشيلسي

بتروجيت

تعادل قاتل بين بتروجيت ومودرن سبورت في الجولة 20

بطولة دوري أبطال آسيا

اتجاه بنقل مباريات دوري أبطال أسيا إلى السعودية

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد