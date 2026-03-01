أخبار السيارات| 5 سيارات مُستعملة أقل من 300 ألف جنيه.. و5 سيارات 2026 الأولى بأرخص سعر.. وشاومي تدخل عالم السوبركار الكهربائية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

5 سيارات 2026 تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأولى بأرخص سعر
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من الطرازات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار أيضًا.

بيكاتشو يغزو لوحات القيادة 2026‏.. هيونداي تطلق نظام ‏‏بوكيمون الرقمي الجديد في سياراتها ‏
أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نظام رقمي جديد مستوحى من عالم بوكيمون، ‏ليحول شاشات القيادة داخل سياراتها إلى تجربة تفاعلية نابضة بالحياة بدءا من ‏موديلات 2026.‏

كل ما تريد معرفته عن تويوتا كامري 2026 الجديدة.. صور
تعد تويوتا كامري 2026 واحدة من أبرز سيارات السيدان متوسطة الحجم التي تحافظ على حضورها في الأسواق العالمية، بفضل تاريخها الممتد، إلى جانب طرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها النظام الهجين إلى جانب نظام البنزين، مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

أرخص سيارة تقدمها هيونداي في السوق السعودي.. أسعار ومواصفات
تعد السيارة جراند i10 منن أرخص إصدارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي المقدمة في السوق السعودي، وذلك ضمن موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات تتضمن فئتين، بسعر يبدأ من 52.254 ريال سعودي.

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏
حسم الاتحاد الدولي للسيارات الجدل الدائر حول لوائح موسم 2026 من بطولة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما توصل إلى اتفاق مع مصنعي المحركات والفرق المشاركة، أنهى حالة الترقب التي سبقت انطلاق الجولة الافتتاحية في ملبورن.


أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها
شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

15 نسخة فقط.. لوتس إميرا تيربو للبيع بهذا السعر
كشفت لوتس عن طرح نسخة خاصة من طراز إميرا تحمل اسم تيربو باثورست، على أن يقتصر الإنتاج على 15 سيارة فقط مخصصة للسوق الأسترالي ضمن موديلات 2026.

أرخص 5 سيارات تحت المليون جنيه في مصر
يشهد سوق السيارات في مصر مع مطلع عام 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث أدى استقرار سعر الصرف وتوسع عمليات التجميع المحلي إلى زيادة المعروض من الطرازات الاقتصادية بشكل كبير. 


سعر شيرى تيجو 3 موديل 2019 في سوق المستعمل
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وحش الـ SUV .. المواصفات الكاملة لسيارة GMC يوكن الرياضية| صور
تعد السيارة GMC يوكن واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع توفير باقة كبيرة من التجهيزات، بالإضافة إلى مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتسع إلى 7 أو 8 مقاعد، ومحرك بقوة تصل إلى 420 حصانًا.

شاومي تدخل عالم السوبركار الكهربائية بسيارتها الجديدة ‏‏Vision GT| صور
تستعد شركة شاومي لدخول عالم السوبركار الكهربائية عبر طرازها المفاهيمي ‏الجديد ‏Vision GT، وخلال مشاركتها المرتقبة في ‏MWC 2026‎‏ بمدينة ‏برشلونة الإسبانية.‏

بقوة 261 حصانًا.. ماذا تقدم إم جي 7 موديل 2026؟
تعزز علامة إم جي الصينية من تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة ومتنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم، ومنها فئة السيدان ذات الطابع الرياضي، وعلى رأسها السيارة MG7.

