قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأرخص من فئتها.. أسعار GMC يوكون 2025 في الإمارات

GMC يوكون
GMC يوكون
صبري طلبه

تعتبر السيارة GMC يوكون واحدة من أرخص الاصدارات التي تحمل العلامة في السوق الإماراتي، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تتمتع بمظهرها الرياضي مع باقة من التجهيزات سواء من ناحية التحكم والرفاهية أو تقنيات الحماية.

مواصفات GMC يوكون موديل 2025

تستمد GMC يوكون قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 355 حصانًا، و520 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الجر الكلي للعجلات.

GMC يوكون

تجهيزات GMC يوكون موديل 2025 

تضم السيارة GMC يوكون 2025 نظام المساعدة على تسلق التلال، وتقنية مانع الانغلاق الخاصة بالفرامل، والتوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الثبات الالكتروني، ومثبت للسرعات، منبه مغادرة المسار، التنبيه من النقاط العمياء، كاميرا محيطة، حساسات حركة، مرايات كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

GMC يوكون

زودت السيارة GMC يوكون موديل 2025 بفتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، قفل مركزي للأبواب، بصمة خارجية لسهولة فتح السيارة، زر داخلي لتشغيل وإيقاف المحرك، مقود حركة متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع نظام صوتي ترفيهي.

GMC يوكون

أسعار السيارة GMC يوكون 2025 في الإمارات 

تقدم السيارة GMC يوكون موديل 2025 في الإمارات بسعر يتراوح بين 294,000 درهم و 321,000 درهم إماراتي.

GMC GMC يوكون سعر GMC يوكون أسعار GMC يوكون أسعار GMC يوكون في الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد