الأرخص من فئتها.. أسعار GMC يوكون 2025 في الإمارات

تعتبر السيارة GMC يوكون واحدة من أرخص الاصدارات التي تحمل العلامة في السوق الإماراتي، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تتمتع بمظهرها الرياضي مع باقة من التجهيزات سواء من ناحية التحكم والرفاهية أو تقنيات الحماية.

مواصفات GMC يوكون موديل 2025

تستمد GMC يوكون قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 355 حصانًا، و520 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الجر الكلي للعجلات.

GMC يوكون

تجهيزات GMC يوكون موديل 2025

تضم السيارة GMC يوكون 2025 نظام المساعدة على تسلق التلال، وتقنية مانع الانغلاق الخاصة بالفرامل، والتوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الثبات الالكتروني، ومثبت للسرعات، منبه مغادرة المسار، التنبيه من النقاط العمياء، كاميرا محيطة، حساسات حركة، مرايات كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

GMC يوكون

زودت السيارة GMC يوكون موديل 2025 بفتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، قفل مركزي للأبواب، بصمة خارجية لسهولة فتح السيارة، زر داخلي لتشغيل وإيقاف المحرك، مقود حركة متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع نظام صوتي ترفيهي.

GMC يوكون

أسعار السيارة GMC يوكون 2025 في الإمارات

تقدم السيارة GMC يوكون موديل 2025 في الإمارات بسعر يتراوح بين 294,000 درهم و 321,000 درهم إماراتي.