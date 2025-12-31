قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه

حبس
حبس
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس  عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات  15 يوما على ذمة التحقيقات.


 

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومقتل 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية. 


 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية  قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.


 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ،أسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات " قتل – مخدرات – سلاح " بالشرقية.


 

وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم “قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة “ حشيش، هيدرو، أيس، هيروين “ – 35 ألف قرص مخدر – 12 قطعة سلاح نارى متنوعة"  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 109 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات المواد المخدرة بؤر إجرامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء آخر يوم فى 2025 .. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا

مدير عام الإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومحتواها العلمي المعتمد

مقرأة قرآنية

لنشر نور القرآن الكريم.. الأوقاف تعقد 54 مقرأة قرآنية في محافظات الجمهورية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد